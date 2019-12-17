В Мексике появится первый в мире поселок, напечатанный на 3D-принтере: видео

В Мексиканском штате Табаско начали строить первый в мире поселок, дома которого будут созданы на 3D-принтере.

Об этом сообщает CNN.

Светлые одноэтажные сооружения будут иметь две спальни, ванную комнату и даже веранду.

Общая площадь жилища составит 45 м², а самое удивительное то, что здания будут очень прочными и смогут выстоять в случае землетрясения.

Поселение — благотворительный проект компаний New Story, Icon и Échale. Сейчас строители возвели уже 2 дома, к концу 2020 года хотят поставить еще 48. Известно, с помощью какого принтера создаются новые постройки — это Vulcan II компании Icon: он создает фундамент и стены из цемента, а затем домом занимаются строители. Так что окна и крыша на принтере не печатаются.

Предполагается, что в необычные дома поселят малоимущих граждан, которые сейчас вынуждены жить в самодельных строениях.

Напомним, что в Пекине китайская компания Sinogene Biotechnology Company клонировала котенка по кличке "Чеснок", который родился 21 июля 2019 года.