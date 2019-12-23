Через 90 минут: всплыли скандальные детали решения Трампа по военной помощи Украине

Пентагон получил первое официальное указание остановить предоставление Украине военной помощи через полтора часа после телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля.

Это следует из электронных писем, полученных по решению суда американской неправительственной организацией Center for Public Integrity (СРI).

В документах на 146 страницах приводится переписка чиновников Пентагона и Службы бюджета и управления Белого дома о предоставлении военной помощи Украине.

Большая часть текста в документах были закрыты чернилами, что затрудняет установление деталей, отметили в CPI, но отметили наличии большого количества свидетельств, подтверждающих обеспокоенность чиновников Белого дома правомерностью решения о задержании помощи Киеву. В частности, в переписке чиновники обсуждают недостатки объяснений задержки помощи, а также таинственность процесса.

В частности, об указании о задержании помощи в день, когда Дональд Трамп разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским, свидетельствует электронное сообщение чиновника Белого дома Майка Даффи.

"На основании указаний, которые я получил в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая инициативу по оборонной безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дальнейших ассигнований Министерства обороны к оказанию инструкций в рамках этого процесса", - писал Даффи в Пентагон 25 июля.

Это письмо датировано 11:04 25 июля, то есть было отправлен через 90 минут после разговора президентов, что и стало причиной расследования по импичменту Трампа.

Как ранее сообщал "Апостроф", Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрено выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.