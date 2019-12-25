Россия похвасталась "запуском" подводного крейсера рядом с местом ядерного ЧП: видео

25 декабря в российском городе Северодвинск на воду спустили первую серийную атомную подводную лодку "Новосибирск" модернизированного проекта Ясень-М.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российские СМИ.

Ожидается, что субмарину передадут ВМС РФ в 2020 году. Экипаж уже прошел соответствующую подготовку.

Атомные подводные лодки проекта Ясень-М имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. Подводные лодки вооружены минами, торпедами 533 миллиметра, а также крылатыми ракетами Калибр и Оникс.

Между тем, в сети пользователи успели саркастически высмеять запуск подводной лодки. В частности, вспомнили, что в начале августа Минобороны РФ сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Сообщалось о шести людях, которые получили травмы во время взрыва и возгорания испытываемого изделия, позже появилась информация о том, что, кроме пострадавших, есть еще и жертвы - погибли два человека.

Как ранее сообщал "Апостроф", помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно рассказал свою версию взрыва на полигоне под Северодвинском, РФ. По его мнению, ЧП произошло во время подъема ракеты «Буревестник» (Skyfall) с моря на поверхность.



