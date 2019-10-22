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Россия пыталась все скрыть: в США узнали новые детали ядерного ЧП под Северодвинском

вторник, 22 октября 2019, 16:07
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Государственный департамент США рассказал свои версии взрыва на полигоне под Северодвинском, РФ.

Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.

По его словам, ЧП произошло во время подъема ракеты "Буревестника" (Skyfall) из моря на поверхность.

"Причиной взрыва стал серьезный сбой у Skyfall. Произошла неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации, когда российские специалисты поднимали ракету со дна", — заявил Динанно.

По мнению администрации США, российская ракета почти год лежала на дне моря после неудачных испытаний. Выброс радиации в ходе взрыва не представлял угрозы населению, считают американские специалисты, но при этом молчание Кремля обеспокоило Госдеп. Именно поэтому было решено опубликовать в открытом доступе некоторые сведения об аварии в РФ.

"Нас особенно беспокоит: во-первых, дезинформация; во-вторых, то, что она находилась на дне моря год; в-третьих, то, что их первой реакцией было сокрытие", — добавил помощник госсекретаря.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что трех американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск", поскольку те пытались попасть на место взрыва под Северодвинском, где летом погибли двое военных и пять сотрудников "Росатома".

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