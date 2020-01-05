Трамп пригрозил десятками мощных ударов по Ирану: названо главное условие

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести удары по 52 целям на территории Ирана в ответ на угрозы отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, убитого во время американской спецоперации в аэропорту Багдада (Ирак).

Об этом американский лидер написал в своем Twitter в субботу, 4 января.

"Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (это 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются достаточно значительными и важными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!" - предупредил Трамп.

Президент США в своих твитах также заметил, что от Ирана "на протяжении уже многих лет сплошные проблемы". По его словам, ликвидация Сулеймани была проведена из-за того, что он уже атаковал американское посольство и "готовился к дополнительным ударам по другим объектам".

Ранее один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Голамали Абухамзе заявил, что Иран определил 35 целей для ответных ударов по США.

Подробнее о том, грозит ли гибель генерала Сулеймани новым военным конфликтом на Ближнем Востоке, читайте в материале "Апострофа": Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касема Сулеймани.