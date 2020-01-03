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США нанесли воздушный удар по Багдаду, уничтожив известного террориста: фото и видео

пятница, 03 января 2020, 11:08
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Фото: соцсети

США нанесли ракетный удар неподалеку от международного аэропорта в Багдаде, в результате чего был ликвидирован командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

Об этом сообщает Reuters.

"По указанию президента вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Сулеймани", – говорится в заявлении министерства обороны, которое цитирует Bloomberg.

Кроме Сулеймани, в результате удара погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще пять человек.

Как уточняется на сайте американского оборонного ведомства, генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе.

"По указанию Президента американские военные предприняли решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за границей, убив Касема Сулеймани, командующего силами «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции, объявленной в США террористической организацией. Сулеймани и «Кудс» ответственны за гибель сотен американцев и членов коалиции и ранений тысяч других. За последние несколько месяцев он организовал нападения на коалиционные базы в Ираке, включая нападение 27 декабря, которое привело к гибели и ранениям американского и иракского персонала. Генерал Сулеймани также одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое произошли на этой неделе. Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак. США будут предпринимать все меры для защиты граждан и интересов вне зависимости от их нахождения в мире", - говорится в заявлении Пентагона об убийстве Сулеймана.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США заявили о проведении операции по ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

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