Иран нанес мощный удар по американским базам в Ираке: фото и видео

Иран нанес мощный удар по американским базам в Ираке, политики собрали совещание из-за бомбардировки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс CNN.

В сети опубликовали видео прилета одной из ракет в районе авиабазы Аль-Асад и фото части иранской ракеты, которая приземлилась в районе Эрбиля.

Госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к президенту Дональду Трампу из-за бомбардировки Ираном американских военных баз в Ираке.

При этом помощники Трампа якобы срочно начали подготовку к его обращению, с которым американский лидер должен выступить перед народом. Однако, спустя несколько часов, Белый дом раскритиковал канал CNN "за безответственность" и заявил, что Трамп не собирался выступать с обращением к нации.

Тем временем Эспер обратился к премьер-министру Ирака из-за атаки. В офисе министра обороны сообщили, что были трудности из-за разницы во времени. Однако переговоры удалось провести. Неясно, кто был на самом деле на обоих концах линии, но источник говорит, что была "связь между правительствами США и Ирака на самом высоком уровне".

В то же время глава иранского МИДа Джавад Зариф на своей странице в Twitter сделал заявление, что удар Ирана по военной базе США в Ираке был самообороной после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

По его словам, действия Тегерана, ударившего по базе, с которой "было совершено трусливое вооруженное нападение" на граждан и высокопоставленных иранских чиновников, были предприняты в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

При этом он заявил, что Иран будет готов защищаться от любой агрессии.

"Мы не стремимся к эскалации или к войне, но мы будем защищаться от любой агрессии", – уточнил министр.

Также, как пишет Newsru.co.il., иранский Корпус стражей исламской революции, элитным подразделением которого руководил убитый генерал Сулеймани, пригрозил ударить ракетами по городу Хайфа в Израиле в случае использования территории страны для атаки США. Вооруженные силы Израиля в ответ привели в полную боевую готовность.

В Telegram-канале КСИРа написали, что Израиль якобы причастен к убийству Сулеймани, поэтому если страна будет помогать США, на ее территорию нападут террористы "Хезболлы".

На странице AjABreaking в Twitter также заявили, что Израиль, якобы не дожидаясь удара от "Хезболлы", начал запускать световые бомбы на границе с сирийскими Голанами.

Как сообщал "Апостроф", в Тегеране (Иран) потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 человек. Данных о выживших пока нет, судно после падения загорелось.