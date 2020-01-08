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Ученые открыли уникальное существо, которое видит без глаз: фото

среда, 08 января 2020, 03:22
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Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) открыли новое морское животное, которое способно видеть, не обладая при этом глазами.

Об этом сообщает Reuters.

Такой феномен ранее замечали у одного из видов морских ежей. Новое животное, так называемая красная хрупкая звезда (Ophiocoma wendtii) стала уже вторым известным науке видом, который может визуально следить за окружающей средой без глаз.

Красная хрупкая звезда – родственник морской звезды и морского огурца, обитает в коралловых рифах Карибского моря и Мексиканского залива. Она обладает экстраокулярным зрением. Так называется способность видеть окружающий мир благодаря чувствительным к свету клеткам: фоторецепторам, которые покрывают тело, и пигментным клеткам, называемым хроматофорами.

По словам Лорен Самнер-Руни, научного сотрудника Музея естественной истории Оксфордского университета и руководителя исследования, это открытие расширяет представление о возможностях зрения в животном мире. (Результаты научной работы были опубликованы в журнале Current Biology).

Красная хрупкая звезда достигает 35 см в длину. Она обитает в довольно сложной среде, где велика опасность нападения хищных морских животных. В дневное время Ophiocoma wendtii прячется в безопасном месте. А ночью выходит из своего укрытия, чтобы поедать детрит (мертвое органическое вещество).

В дневное время фоторецепторы красной хрупкой звезды окружены хроматофорами, которые сужают поле детектируемого света. При этом каждый фоторецептор становится подобным пикселю компьютерного изображения, который в сочетании с другими пикселями образует целое изображение. Ночью зрительная система не работает.

Как ранее сообщал "Апостроф", ученые прогнозируют, что на Земле из-за глобального изменения климата возникнут гигантские зоны смерти - непригодные для жизни участки океана.

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