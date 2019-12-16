Ученые предсказали появление на Земле огромных "зон смерти": что это значит

Ученые прогнозируют, что на Земле из-за глобального изменения климата возникнут гигантские зоны смерти - непригодные для жизни участки океана.

Об этом говорится в докладе Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сообщает CBS News.

По данным исследователей, с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.

Отмечается, что потепление воды из-за сжигания ископаемого топлива и сток удобрений с сельскохозяйственных полей спровоцируют снижение уровня кислорода примерно на 3-4 процента к 2100 году. Как итог - образуются гигантские мертвые зоны, где в условиях сильной гипоксии не способны выживать морские организмы.

Первыми под удар могут попасть крупные виды - тунец, марлин, рыба-меч и акулы, но снижение их численности может отразиться на жизни сотен миллионов человек, зависящих от рыбного промысла.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые сделали тревожное заявление о темпах глобального потепления.