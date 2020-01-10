При штурме "администрации" в Абхазии засветился "герой ДНР": опубликовано видео

9 января во время штурма оккупационной администрации в городе Сухуми (непризнанная Абхазия) митингующими руководил боевик ДНР Ахра Авидзба по прозвищу "Абхаз".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Ахра Авидзба заявил, что акция 9 января в Сухуми была связана с тем, что сотрудником охраны "президента" Рауля Хаджимбы оказался одним из трех задержанных по подозрению в громком убийстве, совершенном в ноябре 2019 года. Тогда неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо", в результате чего были убиты два уголовные авторитета - брат "Абхаза" Алхас Авидзба и Астамур Шамба, а также получил ранения официантка Доминика Акиртава, которая позже скончалась в больнице.

Ахра Авидзба стал известен под прозвищем "Абхаз" после того, как в июле 2014 года приехал воевать против украинских бойцов на оккупированном Донбассе на стороне российских военных. Был тесно знаком с убитыми главарями боевиков Александром Захарченком и Михаилом Толстых. Создал и возглавил бандформирования "Пятнашка", члены которого запугивали, похищали и убивали предпринимателей на оккупированной Донецкой области.

Как сообщал "Апостроф" раньше, на поминках по ликвидирован главарь так называемой ДНР, Александру Захарченко, заметили также основателя банды боевиков "Пятнашка" Ахру Авидзба, который судя по всему набрал "пару лишних килограмм".