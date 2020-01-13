Появились впечатляющие фото и видео извержения вулкана на Филиппинах

В воскресенье, 12 января, на Филиппинах разбушевался вулкан Тааль, жителей эвакуируют.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Deutsche Welle.

Вулкан расположен примерно в 80 км к югу от столицы Манила. Он повысил свою активность, выпуская столб пепла, высота которого достигла одного километра. Из-за этого спасатели начали эвакуацию шести тысяч человек из наиболее близких к вулкану населенных пунктов Сан-Николас, Балете и Талисай. В общей сложности в провинции Батангас в ближайшие дни эвакуация может затронуть около 300 тысяч человек.

Аэропорт Манилы временно прекратил работу. Сообщений о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Кроме того, в районе вулкана зафиксировано землетрясение, магнитуда которого достигла уровня 3,9. Уровень опасности в этом регионе за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. По данным сейсмологов, извержение вулкана может произойти в ближайшие часы или дни.

Как сообщал "Апостроф", в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который считается самым активным в стране.