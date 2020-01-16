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Десятки убитых и раненых: появились "адские" кадры последствий авиаудара в Сирии

четверг, 16 января 2020, 08:28
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В среду, 15 января, Россия и президент Сирии Башар Асад нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает журналист Джулиан Репке в своем Twitter.

"Это произошло через четыре дня после того, как Россия пообещала очередное "прекращение огня" в регионе", - отметил Репке.

В результате воздушных атак погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения.

В то же время CNN по состоянию на утро 16 января говорит о более 15 погибших и 60 раненых.

По информации журналиста, удары нанесли по жилым районам и рынкам в населенных пунктах Идлиба.

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Напомним, что в Сирии погиб российский наемник из Сибири, который воевал против Украины в составе группировок боевиков на Донбассе.

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