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Как озеленяют планету с помощью дронов: появилось яркое видео, снятое с высоты

четверг, 23 января 2020, 18:22
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В сети опубликовали видео, как дронов используют для высадки деревьев в тяжелых ландшафтных условиях.

Об этом говорится в публикации на странице "Зеленый фонд" в Facebook.

Так, видео было представлено на Экономическом форуме в Давосе, в рамках программы Pioneers for the Planet, которая направлена на восстановление природы.

"Высадка деревьев с помощью беспилотников. Могут ли инновации помочь озеленить нашу планету? Еще как! Смотрите на неожиданное использование беспилотников для массовой высадки леса на труднодоступных территориях и сложных ландшафтах", - подписано видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее генсек ООН Антониу Гуттериш, что мир постепенно приближается к точке невозврата и состоянием на 2020 год человечество ждут четыре главные угрозы, одной из которых он назвал климатический кризис из-за ухудшения экологии.

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