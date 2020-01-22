Точка невозврата и "всадники Апокалипсиса": в ООН назвали 4 главные угрозы для мира

Мир постепенно приближается к точке невозврата и по состоянию на 2020 год человечество подстерегают четыре главные угрозы.

Такое мнение высказал Генсек ООН Антониу Гуттериш, сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТАСС .

Генсек назвал вызовы, стоящие перед современным человечеством, всадниками Апокалипсиса.

По его мнению, речь идет о геополитической напряженности, которая проявляется в терактах и войнах. Вторая опасность - климатический кризис, который проявляется в ежегодном росте температуры. Третья проблема - глубокое и глобальное отсутствие доверия к политическим институтам. Четвертый тревожный звонок - это технологический прогресс. Ведь цифровая безопасность сейчас на очень низком уровне и достижения прогресса часто используют с преступными намерениями.

Как информировал "Апостроф" ранее, шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала участников Всемирного экономического форума в Давосе остановить добычу ископаемых видов топлива, чтобы сохранить нашу планету.