На Бразилию обрушились мощные ливни, погибли десятки людей: фото и видео

В Бразилии из-за сильных ливней погибли по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на местное управление гражданской обороны.

Стихия атаковала восточный штат Минас-Жейрас. Местные синоптики говорят, что с четверга по пятницу выпало очень много осадков, которых в таком количестве не было уже 110 лет.

Кроме того, ливни вызвали оползни и разрушения в городе, которые также увеличили число погибших.

По последним данным, из-за природной аномалии 17 человек пропали без вести, еще семь получили ранения. Более 2,5 тысячи человек остались без крыши над головой.

Сейчас ведутся восстановительные и поисково-спасательные работы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в результате мощного землетрясения в Турции погиб минимум 21 человек, о чем сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям.