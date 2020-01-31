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Стало известно о крупных потерях у российских наемников в Сирии: видео

пятница, 31 января 2020, 09:34
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В Сирии были ликвидированы военные наемники России и солдаты президента Башара Асада.

Об этом сообщает на Twitter-странице журналист-блогер Фарук Шами, который освещает преступления в Сирии армии Асада и Путина.

По его словам, это хорошая новость из Сирии.

"Бойцы сирийского сопротивления наказали горе вояк, которые решили, что после массированных авиаударов повстанцы ушли и пошли занимать село, а тут их встретили. Итог: десятки убитых наёемников Путина и Асада и трофей БМП", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 30 января авиация РФ нанесла удар по больнице и пекарне в городе Эриха провинции Идлиб в Сирии, погибли около 10 человек, еще 37 – получили ранения.

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