Стало известно о крупных потерях у российских наемников в Сирии: видео

В Сирии были ликвидированы военные наемники России и солдаты президента Башара Асада.

Об этом сообщает на Twitter-странице журналист-блогер Фарук Шами, который освещает преступления в Сирии армии Асада и Путина.

По его словам, это хорошая новость из Сирии.

"Бойцы сирийского сопротивления наказали горе вояк, которые решили, что после массированных авиаударов повстанцы ушли и пошли занимать село, а тут их встретили. Итог: десятки убитых наёемников Путина и Асада и трофей БМП", - написал он.

أغتنام عربة بي ام بي على محاور ريف إدلب الشرقية pic.twitter.com/6dZ5lRxRfU — وليد الأدلبي (@ODae1990) January 30, 2020

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 30 января авиация РФ нанесла удар по больнице и пекарне в городе Эриха провинции Идлиб в Сирии, погибли около 10 человек, еще 37 – получили ранения.