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Россия разбомбила в Сирии жилые районы, много жертв: фото и видео

четверг, 30 января 2020, 17:33
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В ночь на 30 января авиация РФ нанесла удар по больнице и пекарне в городе Эриха провинции Идлиб в Сирии, погибли около 10 человек, еще 37 – получили ранения.

Об этом сообщают журналисты с места событий у себя на страницах в Twitter.

Так, известно, что российские самолеты сконцентрировали свои удары по социальным учреждениям города.

В силах гражданской обороны Идлиб, которые называют себя "Белые каски" подтвердили данные об авиационном ударе россиян и уточнили, что как минимум четыре мирных жителя погибли под руинами больницы.

Русскоязычный блогер Marsпояснил цель российского удара по социальным учреждениям в отдельных городах Сирии.

"Рашисты действуют примитивно и в определённом смысле эффективно. Перед тем как захватить очередной городок (а любой город наполнен людьми как коробок спичками) — устраивают демонстративный налёт на больницы и случайные здания. Людишки понимают толстый намёк и убегают", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сирии нанесли мощный удар по российским военным, в результате около десяти человек погибли.

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