Россия разбомбила в Сирии жилые районы, много жертв: фото и видео

В ночь на 30 января авиация РФ нанесла удар по больнице и пекарне в городе Эриха провинции Идлиб в Сирии, погибли около 10 человек, еще 37 – получили ранения.

Об этом сообщают журналисты с места событий у себя на страницах в Twitter.

Так, известно, что российские самолеты сконцентрировали свои удары по социальным учреждениям города.

THE RUSSIAN AIR FORCE JUST BOMBED THE MAIN HOSPITAL OF ARIHA.#PutinAtWar https://t.co/WJcvtwavAM