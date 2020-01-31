Ученые нашли в Бермудском треугольнике корабль, пропавший почти 100 лет назад

В остатках корабля, обнаруженного недалеко от города Сент-Огастин на юго-восточном побережье США, в районе, известном как Бермудский треугольник, исследователи опознали торговое судно SS Cotopaxi, которое исчезло по пути из США на Кубу в 1925 году.

Об этом сообщает Fox News.

О судне SS Cotopaxi было известно, что после выхода из американского Чарльстона в Гавану 29 ноября 1925 года оно потерпело крушение. Корабль отправил беспроводные сигналы бедствия 1 декабря, его дальнейшая судьба - окутана тайной. Тела 32 человек, которые находились на борту судна, не были найдены.

Еще 35 лет назад в районе Атлантического океана у побережья США, который называют Бермудским треугольником, были обнаружены останки корабля, который долгое время не удавалось идентифицировать.

С помощью архивов компании, где был застрахован корабль, исследователям удалось опознать его как SS Cotopaxi. Причина его исчезновения пока неизвестна. Исследователи утверждают, что Бермудский треугольник очень сложен для навигации из-за большого количества отмелей, частых циклонов и штормов.

Как сообщал "Апостроф", в Польше в реке Висла археологи обнаружили остатки большого грузового корабля, который затонул несколько сотен лет назад.