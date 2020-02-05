В Турции потерпел крушение и загорелся самолет с более чем 100 пассажирами: фото и видео

В аэропорту турецкого города Стамбул произошло чрезвычайное происшествие с пассажирским самолетом Boeing 737-800 (TC-IZK) турецкой авиакомпании Pegasus, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

В сообщениях говорится. что самолет рейса Измир-Стамбул в аэропорту им. Сабихи Гёкчен в турецком Стамбуле совершил жесткую посадку за пределами взлетно-посадочной полосы, после чего на борту произошел пожар.

По данным СМИ, все пассажиры, которых на борту было более ста, остались живы, их срочно эвакуировали.





"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.





Самолет принадлежал авиакомпании Pegasus Airlines. Это уже вторая катастрофа с воздушным судном этой компании, раньше в январе 2020 года другой самолет разбился на взлетно-посадочной полосе в том же аэропорту.

Главный прокурор Турции заявил о начале расследования.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 октября, во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12.