RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

14:08
День Ксении: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе
14:06
Как низко: Владимиру Остапчуку досталось от хейтеров за публичный троллинг жены
14:05
В Киеве начались обыски в космическом агентстве и на заводе "Арсенал": первые подробности
13:45
Фильмы с Кирком Дугласом, которые стоит посмотреть в память о 103-летнем актере
13:33
В Польше на ходу загорелся автобус с украинцами, фото
13:28
Зимняя сказка в феврале: опубликованы яркие фото заснеженных городов в Украине
13:27
В Киеве вспыхнул серьезный пожар в ресторане, фото
13:26
Россиянин получил высокую "должность" у боевиков ДНР: в Кремле сделали циничное заявление
13:16
В сеть слили первые фото со съемок новой "Матрицы" - годы идут, и Нео сильно изменился
13:03
Смыло волной и унесло: в оккупированном Крыму произошло страшное ЧП на пляже
13:00
Земля и мать не продаются: эксклюзивные фото митинга у стен Рады
12:51
"Коллаборационизм и государственная измена": известный журналист дал оценку действиям Кивы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Турции снежная лавина накрыла детей: жуткий момент попал на видео

четверг, 06 февраля 2020, 12:56
переглянути новину українською

На востоке Турции снежная лавина накрыла детей, двое погибли.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Бушующий мир".

Трагедия произошла в селе Кекликдере Сабан. Несколько дней в регионе шли мощные снегопады. Трое школьников решили покататься с горки. Но снега было так много, что на подростков сошла снежная лавина.

На кадрах видно, как сначала с крутой горы вниз спускается один ребенок, а потом успешно съезжают трое других школьников. Именно в этот момент детей и накрывает слоем снега. Старшие подростки, которые наблюдали за развлечениями неподалеку, бросились спасать пострадавших. Девушки и парни начали разгребать снег руками. Одного мальчика вытащили живым. Двое других задохнулись.

Как писал "Апостроф" ранее, в Турции слой снега накрыл большую команду спасателей, которые отправились на поиски двух потерявшихся туристов.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: