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Число погибших в Турции при сходе лавины выросло в несколько раз: появились новые фото и видео

среда, 05 февраля 2020, 18:52
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В результате схождения лавины в Турции погибли уже 38 человек.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

Шар снег накрыл большую команду спасателей, которые отправились найти двух потерявшихся туристов. В частности, на автодорогу, где произошло ЧП, вызвали около 300 сотрудников экстренных служб после лавины.

Напомним, лавина сошла на востоке Турции в провинции Ван вечером 4 февраля. Тогда погибли 5 человек.

Ближе к обеду в среду, 5 февраля, спасатели тоже попали под стихию. Из-за второй лавины погибли 23 человека. Немного позже количество жертв выросло до 38 человек.

Поиски уцелевших продолжаются, однако власти не называют количество людей, которые остались под снегом. Среди погибших - спасатели, военная полиция и гражданские.

Около 30 спасателей удалось спасти, или они выбрались из-под снега самостоятельно. Всех госпитализировали в больницы. Лавина перевернула минимум три машины.

Спасательным работам мешают туман, снег и сильный ветер.

Как сообщал "Апостроф", часть Европы в последние недели засыпает сильнейшим снегопадом за последние 20 лет.

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