В массовых беспорядках в Казахстане погибло много людей: фото и видео

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в результате массовой драки в казахстанском селе Масанчи, которое находится недалеко от границы с Кыргызстаном, погибли восемь человек, еще 40 ранены.

Об этом сообщает "Новая газета".

В ходе конфликта, в котором участвовали до 300 человек из других сел, сожжено как минимум 30 домов, 15 магазинов и 23 автомобиля, огнестрельные ранения получили несколько полицейских.

Число погибших может увеличиться: по сообщениям СМИ, в местной больнице множество раненых, часть из них - в реанимации.

Конфликт в селе Масанчи, которое является одним из центров диаспоры дунган в Казахстане, начался накануне, когда полицейские остановили недалеко от соседнего с Масанчи села Сортобе автомобиль местного жителя из-за неправильного госномера. В ответ на требование проехать в участковый пункт полиции водитель попытался скрыться, а когда инспекторы его догнали, родственники нарушителя закидали полицейский автомобиль камнями.

Сразу после этого в район села Масанчи стали стягиваться группы людей. По сообщениям представителей диаспоры дунган, в селе начались поджоги и стрельба. При этом на некоторых видео, распространенных в социальных сетях, слышны выстрелы, но голос за кадром утверждает, что "дунгане восстали и стреляют".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 января в Харькове под ОГА во время митинга в защиту русского языка произошли столкновения, в которых пострадали митингующие и журналисты.