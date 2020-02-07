Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Новости об опасном китайском коронавирусе вот уже несколько недель заставляют паниковать украинцев, да и весь мир. Но, к счастью, китайский коронавирус в Украине не был выявлен, а вот статистика заболеваемости сезонным гриппом в нашей стране уже давно превысила эпидемиологический порог. Сотни школ по всей Украине закрываются на карантин, и практически каждую неделю фиксируются смертельные случаи. Чем опасны штаммы гриппа, которыми заражаются украинцы в этом сезоне, и как отразить атаку вируса, разбирался "Апостроф".

Болезненные рекорды

По данным Центра общественного здоровья при МинздравеУкраины, в течение пятой недели 2020 года (с 27 января по 2 февраля) ОРВИ "подхватило" 260 тысяч 871 человек. Большинство заболевших – 67%, дети до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 682,2 на 100 тысяч населения, что на 43% больше эпидемиологического порога в Украине. Примечательно, что за аналогичный период, пятую неделю 2019 года, интенсивный показатель заболеваемости составлял 552,3 на 100 тысяч населения.

Более того, такой высокий показатель заболеваемости, как сейчас, не был зафиксирован ни в одну неделю эпидсезона 2018-2019. Это и неудивительно, ведь по прогнозам эпидемиологов Минздрава, в этом эпидсезоне грипп и ОРВИ перенесет от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев. За весь прошлый эпидсезон заболело 5,4 миллиона украинцев. Таким образом, в этом году количество заболевших может вырасти, по сравнению с прошлым сезоном, больше чем на миллион человек.

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ Минздрав прогнозировал на четвертой неделе 2020 года, однако в течение четвертой недели эпидпорог был превышен всего на 1,4%, а сейчас на 43% и, к сожалению, это еще не предел.

"Забиты все отделения, количество смертей увеличивается, но еще пика заболеваемости нет, - говорит "Апострофу" заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская. - Это прогнозируемое нарастание заболеваемости после того, как дети вернулись со школьных каникул. Сейчас пока идет нарастание, и, думаю пик будет в средине февраля".

У медиков несколько версий, почему показатели заболеваемости настолько высокие.

"Рост заболеваемости связан, на мой взгляд, с благоприятной для вирусов температурой окружающей среды и, конечно же, низким числом вакцинированных", - отметил в комментарии "Апострофу" врач-инфекционист, управляющий партнер Healthportal Андрей Осадчий.

По словам заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Аллы Мироненко, такие высокие показатели заболеваемости (682,2 на 100 тысяч населения) эпидемиологами не ожидались. Но есть здесь небольшой нюанс.

Вакцинация против гриппа в ДнепреФото: unian

"Это может быть связано с тем, что люди под страхом коронавируса стали чаще обращаться к врачам", - пояснила "Апострофу" Алла Мироненко.

Чем болеем

Среди штаммов гриппа в этом эпидсезоне наиболее распространен H1N1, более известный в народе как "свиной грипп".

"Он абсолютно превалирует. Для групп риска (медики, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, - "Апостроф") он опасен тем, что может очень быстро развиться вирусная пневмония", - добавляет Алла Мироненко.

"Он обладает высокой степенью контагиозности, то есть легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Его основная опасность заключается в том, что при нем часто в течении 48-72 часов развиваются вирусные пневмонии. Присущи ему и осложнения в виде поражений сердечно-сосудистой системы. Особенно это относится к группам риска, поэтому нужно быть очень внимательными к своему здоровью и не заниматься самолечением, а обращаться к врачам-специалистам", - отмечает Осадчий.

Впрочем, не "свиным гриппом" единым.

"Изредка попадается вирус В викторианской линии, и изредка попадается H3N2", - резюмировала Алла Мироненко.

Как уберечься

Из года в год медики твердят, что лучшей защитой от гриппа является вакцинация. В Украину в начале эпидсезона завезли два типа вакцин: французскую "Ваксигрипп" и южнокорейскую "Джиси Флю". Вакцинироваться этими препаратами уже успели 235 тысяч украинцев. Это, конечно, лучше, чем в прошлом году, когда за весь эпидсезон прививку от гриппа сделало 161,5 тысяч украинцев (около 0,4% всего населения страны), но все равно - крайне мало.

Все дело в том, что вакцинация от гриппа не стоит в национальном календаре прививок, соответственно, это дело абсолютно добровольное. Лучше всего, конечно, прививаться от гриппа перед началом эпидсезона, чтобы организм успел выработать иммунитет. Но если пик заболеваемости, как утверждают инфекционисты, еще впереди, есть ли смысл вакцинироваться прямо сейчас - в разгар эпидемии?

"По стандартам ВОЗ вакцинироваться можно в любое время, но при этом стоит учитывать, что для того, чтобы выработался иммунитет, нужно время - около двух недель для взрослого населения и до одного месяца - у детей", - поясняет Андрей Осадчий.

"Но нужно понимать, что инкубационный период у гриппа - один день", - добавляет Ольга Голубовская. Таким образом, если человек уже успел побывать в контакте с гриппозным больным, то прививка мало чем поможет.

Пассажирам киевского метро раздают медицинские маски, 2016 годФото: unian

"Но привиться все же лучше, чем не прививаться вообще. А вообще тем, кто относится к группам риска, лучше вакцинироваться заранее, естественно, согласовав с врачом", - резюмировал Осадчий.

Действительно, эпидсезон в Украине длится до средины весны, поэтому защитить себя от гриппа хотя бы на вторую половину февраля, весь март, апрель и первую декаду мая смысл есть. Но…

Есть ли вакцины?

"В аптеках есть вакцины против гриппа. Украинцы могут приобрести вакцину в аптеке за собственные деньги и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Ориентировочная стоимость вакцин от 250 до 350 гривен", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Но это не совсем так. А, точнее, совсем не так. Например, в аптеках Киева "Ваксигрипп" не найти, вакцина доступна только под заказ. Есть дозы в аптеках Ужгорода, Львова, Харькова, Шостки, Александрии, но всего несколько инъекций. "Джиси Флю" осталось еще меньше: несколько доз в аптеках Львова и Рубежного - по цене 280 гривен и по цене 2375 гривен за дозу - в Киеве под заказ.

И в этой ситуации особых претензий Минздраву предъявить сложно.

"Министерство не контролирует это. Закупку вакцин делают аптеки, которые заключают договоры с производителем вакцин от гриппа. Выход один - связываться с аптеками и искать вакцины там. Заставить их завезти еще вакцины, к сожалению, невозможно. Это ведь предприниматели, это их собственный бизнес. Если есть спрос, они заказывают вакцины, если спроса нет, то заказывать никто не будет, так как истекут сроки годности, и аптеки их просто не распродадут", - пояснили "Апострофу" на горячей линии Минздрава.