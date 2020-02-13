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В Одессе мощный пожар уничтожил кафе и перебросился на аптеку, фото

четверг, 13 февраля 2020, 08:56
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В ночь на четверг, 13 февраля, в Одессе мощный пожар уничтожил кафе, после чего перебросился на аптеку, чудом обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Думская".

Пожар произошел на проспекте Академика Глушко.

Судя по фото, кафе серьезно пострадало от огня.

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Как уточнили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, информация о возгорании поступила в 03:54. Пожар ликвидировали в 04:53. Причины ЧП устанавливаются.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что 11 февраля в Голосеевском районе Киева в многоэтажном доме произошел пожар, в котором погиб мужчина.

16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.

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