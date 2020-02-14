Назревает серьезное столкновение: Россия сцепилась с Турцией в Сирии, есть потери

РСЗО с турецкими военными совершили попытку нанести удар по авиабазе "Хмеймим" в Сирии, на которой находятся российские военные.

Как пишут российские СМИ, турецкие военные якобы "прикрывались боевиками". Удара же не произошло по той причине, что российские истребители нанесли удар по турецким РСЗО и предотвратили атаку на авиабазу ВКС России.

В районе, из которого турецкие войска пытались атаковать авиабазу "Хмеймим", было не менее трёх РСЗО "T-122 Sakarya". Российские издания отмечают, что турецкие военные якобы готовились выпустить по российской военной авиабазе не менее 120 реактивных снарядов.

В то же время специалисты заявили, что обнаружить подготовку к ударам получилось благодаря беспилотному летательному аппарату.

Напомним, что в сети рассказали о российском наемнике ЧВК "Вагнер" Максиме Мощицком, который воюет в Сирии под личным номером М-1661.