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Полмиллиона сварилось заживо: опубликовано жуткое видео с побережья в Новой Зеландии

среда, 19 февраля 2020, 03:22
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Из-за повышения температуры океана на побережье Новой Зеландии погибли тысячи молюсков.

Видео этого экологического ЧП опубликовал на своей Facebook-странице житель Новой Зеландии Брэндон Фергюсон.

По его словам, он с друзьями прогуливался по пляжу Маунгануи-Блафф, расположенному на Северном острове, чтобы собрать мидий себе на ужин. На берегу компания наткнулась на целый "ковер" из мертвых, словно сваренных заживо моллюсков.

"Некоторые раковины были пустыми, в других были мертвые мидии, а некоторые просто плавали у берега. Всего там было около полумиллиона мидий и раковин", - рассказал он в комментарии для Business Insider.


Мужчина предположил, что причина гибели морских обитателей — в потеплении океанской воды, низких полуденных приливах и высоком давлении.

Такое предположение подтвердил сотрудник университета Окленда Эндрю Джеффс. Ученый объяснил, что, по-видимому, мидии погибли из-за "теплового стресса", вызванного жаркой погодой и отливом в середине дня, когда солнце было в зените и нагревало океан особенно сильно. Исследователь предостерегает, что из-за повышения температура воды вскоре моллюски в этом регионе могут вовсе исчезнуть.

Согласно отчету правительства Новой Зеландии за 2019 год, за период 1981-2018 годов температура поверхностных вод в четырех новозеландских регионах поднималась на 0,1-0,2 градуса каждое десятилетие. Потепление воды в океане усугубляет глобальные изменения климата.

Как объяснила министр окружающей среды Вики Робертсон, чем теплее вода в океанах, тем меньше она способна поглощать парниковые газы, которые оказывают сильное влияние на изменение климата.

Как ранее сообщал "Апостроф", исследования ученых из Калифорнийского университета в Болдере (США) свидетельствуют, что таяние вечной мерзлоты Заполярья может стать причиной климатической катастрофы из-за освобождения триллионов тонн углекислого газа.

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