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На Африку напали тучи голодных насекомых: опубликованы жуткие видео

пятница, 21 февраля 2020, 23:35
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Из-за крупнейшего за последние десятилетия нашествия саранчи восточноафриканский регион может оказаться на грани продовольственного кризиса.

Об этом сообщает BBC.

По словам директора по чрезвычайным ситуациям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Доминика Бургена, потерпевшим регионам может потребоваться огромная продовольственная помощь. Из-за нашествия саранчи пострадали Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания и Уганда. Считается, что саранча распространилась из Йемена три месяца назад. ФАО утверждает, что насекомые размножаются так быстро, что к июню их численность может вырасти в 500 раз.

Нынешние средства по борьбе с саранчой не принесли результата. Воздушное распыление пестицидов является наиболее эффективным способом. Однако потерпевшие страны не имеют необходимых ресурсов.

В настоящее время орган ООН призвал международное сообщество предоставить почти $76 млн для финансирования опрыскивания инсектицидом пострадавших районов.

"Если этого не произойдет, ситуация ухудшится, и тогда нужно будет оказать огромную продовольственную помощь", — сказал Доминик Бурген.

Нашествие саранчи — самое страшное в Кении за последние 70 лет и худшее в Сомали и Эфиопии за 25 лет. Сомали объявила чрезвычайное положение в стране. Правительство Эфиопии призвало к "немедленным действиям" для решения проблемы, затрагивающей 4 из 9 штатов страны. Кения направила самолеты для распыления пестицидов в нескольких регионах. Уганда планирует послать солдат в северные районы для распыления инсектицида.

Как ранее сообщал "Апостроф", летом 2019 года нашествие саранчи испытал Станично-Луганский район.

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