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Китайский топ-производитель смартфонов придумал "умную" медицинскую маску: фото

суббота, 22 февраля 2020, 01:23
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Компания Xiaomi, на волне ажиотажа и популярности медицинских масок из-за коронавируса, зарегистрировала "умную маску", оснащенную фильтрами и специальными датчиками для сбора информации.

Об этом сообщает Gizmocina

Данные об устройстве появились в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Как отмечается, маска оснащена процессором для обработки информации, поступающей из датчиков. Также она получила модуль хранения и батарею.

Такая умная маска сможет считывать данные в режиме реального времени и передавать их на другие устройства или специальное мобильное приложение.

Устройство будет иметь стандартный воздушный фильтр, акселерометр и гироскоп. Гаджет сможет зафиксировать потенциальные нарушения дыхания, и порекомендовать необходимый метод дыхания.

Ничего о сроках реализации нового проекта пока неизвестно.

Как ранее сообщал "Апостроф", Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу официальное название: он будет называться Covid-19.

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