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Новое название и новые смерти: что происходит с эпидемией коронавируса в мире

среда, 12 февраля 2020, 07:30
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу официальное название: он будет называться Covid-19.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее в документах и пресс-релизах ВОЗ вирус, эпидемия которого началась в китайском Ухане, обозначался как 2019-nCoV или "новый коронавирус".

Тем временем, количество заразившихся и умерших от вируса продолжает расти. За 12 февраля к числу заболевших добавилось 2022 человека (всего – 44730). Умерло за один день 98 человек (всего – 1114). Таким образом 12 февраля заболело и умерло от нового коронавируса намного меньше людей, чем днем ранее.

В то же время, количество выздоровевших увеличилось – 4741 (745 человек за день).

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится в карантине возле японского порта и где находятся в том числе граждане Украины, были подтверждены еще 40 случаев заболевания.

Первый случай коронавируса подозревают в Мексике. Здесь с похожими симптомами госпитализировали мужчину, который последние четыре года проживал в Шанхае.

Коронавирус показал, что может быть чрезвычайно заразен и опасен, даже за пределами Китая. Так, британский бизнесмен Стив Уолш заразил коронавирусом как минимум девять человек во время своей поездки из Сингапура в французские Альпы и Великобританию. Сам он сообщил, что уже выздоровел.

Подробнее об эпидемии читайте в материале "Апострофа": Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит.

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