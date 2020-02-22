Коронавирус забрал более 2000 жизней и атакует новые страны: свежие данные про эпидемию

За 21 февраля количество умерших в результате заражения коронавирусом Covid-19 в Китае достигло 2345 человек, подтверждено 76 тысяч 288 случаев заражения.

Об этом сообщает издание "Синьхуа".

"В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в субботу сообщили о получении… сообщений о 397 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа, а также о 109 новых летальных случаях за пятницу", - говорится в сообщении.

Отмечают, что среди всех новых случаев с летальным исходом 106 произошли в провинции Хубэй. В то же время после выздоровления из больниц Китая уже выписаны 20 тысяч 659 человек.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек. Вне Китая за сутки заразились 174 человека, за день - 127 человек.

Статистика инфицирования за пределами Китая: более 100 в Южной Корее, 17 в Италии, 13 в Иране, 13 в Японии, 13 на лайнере Diamond Princess, 4 в Австралии, 2 в Гонконге, 2 в Таиланде, а также по одному случаю в Сингапуре, США, Израиле и Ливане.

Отмечается, что заболеваемость коронавирусом стремительно растет в Южной Корее. По информации министерства здравоохранения страны, за сутки число заразившихся выросло почти в два раза и достигло 346 человек. Еще три дня назад сообщалось только о 50 заболевших.

В Европе лидером среди заболевших стала Италия. За сутки заболеваемость выросла почти в 6 раз - с 3 до 17 случаев. В десяти городах региона закрыты школы, детские сады и почти все магазины (торгуют только товарами первой необходимости), запрещены все массовые мероприятия.

Напомним, в Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых и экспертов из Германии, Нидерландов, США и других стран выпустила официальное заявление, в котором опровергла слухи о том, что вирус, вызывающий коронавирусное заболевание (Covid-19), был якобы намеренно синтезирован в лаборатории.