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Страх, слухи и предубеждения: ученые опровергли распространенный фейк о коронавирусе

суббота, 22 февраля 2020, 05:25
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Группа ученых и экспертов из Германии, Нидерландов, США и других стран выпустила официальное заявление, в котором опровергла слухи о том, что вирус, вызывающий коронавирусное заболевание (Covid-19), был якобы намеренно синтезирован в лаборатории.

Заявление было опубликовано в журнале "The Lancet".

Ученые из области общественного здравоохранения отметили, что они глубоко обеспокоены влиянием нового вируса на здоровье и благополучие людей во всем мире. Также они отметили "усердную и эффективную" работу ученых из медработников Китая по борьбе с болезнью.

"Мы все решительно осуждаем теории заговора, предполагающие, что Covid-19 не имеет естественного происхождения. Ученые из разных стран опубликовали и проанализировали геномы возбудителя SARS-CoV-2, и они в подавляющем большинстве сделали выводы, что этот коронавирус возник в дикой природе, как и многие другие появляющиеся патогены", – говорится в заявлении.

Естественное происхождение коронавируса подтверждается в письме от имени Национальной академии наук, инженерии и медицины США, а также научных сообществ, которые она представляет.

"Теории заговора создают только страх, слухи и предубеждения, которые ставят под угрозу наше глобальное сотрудничество в борьбе с этим вирусом. Мы поддерживаем призыв гендиректора ВОЗ содействовать распространению научных данных и быть едиными против дезинформации", – отметили ученые.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось множество фотожаб на тему протестов в Новых Санжарах против поселения украинцев, эвакуированных из Китая.

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