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Остановить не удалось: сделан страшный прогноз по распространению коронавируса

суббота, 22 февраля 2020, 17:25
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В субботу, 21 февраля, официальный представитель Минздрава Ирана заявил, что коронавирус COVID-19 мог распространиться во всех городах страны.

Об этом сообщает государственное информагентство IRNA.

"Основываясь на существующих отчётах, распространение коронавируса началось в городе Куме, и теперь оно достигло нескольких городов страны, включая Тегеран, Баболь, Арак, Исфахан, Решт и другие. Возможно, коронавирус мог распространиться во всех городах Ирана", — заявила представитель Минздрава Ирана Мина Мохрез.

В стране было подтверждено тринадцать новых случаев заболевания вирусом COVID-19, в результате чего общее количество инфицированных достигло 18. Четыре человека умерли.

Большинство случаев заболевания коронавирусом в Иране зарегистрировано в Куме, священном для шиитов городе, расположенном в 120 км к югу от Тегерана.

По данным иранского Минздрава, в числе новых случаях заражения в Куме выявлено семь человек, четверо — в Тегеране и двое в провинции Гилян.

Накануне, 20 февраля, министерство здравоохранения страны призвало приостановить все религиозные собрания в Куме.

"Понятно, что в стране распространён новый коронавирус, и, вероятно, источником этой болезни были китайские рабочие, которые работают в городе Кум и ездили в Китай", — говорится в сообщении ведомства.

21 февраля в Иране прошли парламентские выборы, что еще больше повышает риск распространения COVID-19.

Как ранее сообщал "Апостроф", по данным Всемирной организации здравоохранения, риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом.

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