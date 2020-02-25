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В Сирии войска Асада и Путина понесли поражение в бою: фото и видео

вторник, 25 февраля 2020, 23:27
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В Сирии ополченцы показали боеприпасы и другие "трофеи", которые были получены в результате ликвидации в городе Нейроб войск Башара Асада и российских наемников.

Об этом сообщает канал Iba News Network.

На записях видно, что противникам Асада удалось заполучить огромное количество боевых снарядов и оружия.

На ящиках с боеприпасами мелькали флаги России.

В сети также подтвердили, что мины на видео - российского производства.

"После поражения в битве за Нейроб путинская авиация и режим Асада как всегда решили отыграться на мирных жителях. В ходе сегодняшних бомбардировок и обстрелов городов Идлиб, Биниш Маараф Мисрийин погибли 20 мирных жителей и более 80 получили ранения...", - пишут в Telegram Muhammad Jazira.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали впечатляющее видео колонны войск Турции в Сирии, где намечается серьезное обострение.

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