Путин нарвался: опубликовано впечатляющее видео колонны турецких войск в Сирии

В интернете обнародовали впечатляющее видео колонны войск Турции в Сирии, где намечается серьезное обострение.

Ролик размещен в Twitter.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.

"Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками", - заявил он.

Эрдоган также выразил мнение, что Россия не станет вмешиваться в события в Идлибе, когда туда зайдут войска Турции.

5 февраля Эрдоган потребовал от режима Асада до конца месяца отвести силы за

"Наконец ботоксный Гитлер нарвался не на толерантную, вечно "обеспокоенную" Европу, а на такого же отмороженного диктатора, как и он сам. Держим кулачки. Продолжение следует", - прокомментировал ролик на своей странице в Twitter пользователь под ником Vιtαuskαs

Турция продолжает наращивать свои силы в Сирии. Очередная военная колонна турецких войск входит в Идлиб.



Наконец ботоксный Гитлер нарвался не на толерантную, вечно "обеспокоенную" Европу, а на такого же отмороженного диктатора, как и он сам.

Держим кулачки. Продолжение следует. pic.twitter.com/LFU0wWHWzj — Vιtαuskαs (@_Vitauskas_A_) February 23, 2020

Как сообщал "Апостроф", 17 февраля смертник исламистского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) подорвал грузовик со взрывчаткой в штабе российско-сирийской группировки на западе провинции Алеппо в Сирии.