RU  UA  EN

воскресенье, 23 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

09:42
Там мог быть ребенок! Сеть ужаснул возмутительный инцидент с собакой-убийцей в лифте, видео
09:30
Контакт с зараженными не нужен: ученые сделали тревожное заявление о распространении коронавируса
09:29
Долго не протянут: дикие развлечения подростков в Киеве попали на видео
08:57
В Запорожье зверски убили криминального авторитета по кличке "Сарван"
08:35
Сначала заговаривает зубы: "работа" наглого мошенника в Киеве попала на видео
08:32
Астронавт, пытавшийся доказать, что Земля плоская, погиб на глазах у зрителей: видео
08:24
На Евровидение-2020 от Украины едет группа Go-A: что нужно знать об этих ребятах и их песне Lime
08:10
В Украину пришла настоящая весна: появились яркие фото
07:40
Страшнее всех вирусов! Сеть взорвал коммунистический "шабаш" в Запорожье, фото
07:25
В Харькове парни с оружием устроили массовую драку, видео
07:18
В Киеве поймали опасного маньяка, "охотившегося" на женщин в парке: суд вынес приговор
07:11
Что нельзя делать на Масленицу: традиции и советы врача
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин нарвался: опубликовано впечатляющее видео колонны турецких войск в Сирии

воскресенье, 23 февраля 2020, 08:06
переглянути новину українською

В интернете обнародовали впечатляющее видео колонны войск Турции в Сирии, где намечается серьезное обострение.

Ролик размещен в Twitter.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.

"Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками", - заявил он.

Эрдоган также выразил мнение, что Россия не станет вмешиваться в события в Идлибе, когда туда зайдут войска Турции.

5 февраля Эрдоган потребовал от режима Асада до конца месяца отвести силы за

"Наконец ботоксный Гитлер нарвался не на толерантную, вечно "обеспокоенную" Европу, а на такого же отмороженного диктатора, как и он сам. Держим кулачки. Продолжение следует", - прокомментировал ролик на своей странице в Twitter пользователь под ником Vιtαuskαs

Как сообщал "Апостроф", 17 февраля смертник исламистского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) подорвал грузовик со взрывчаткой в штабе российско-сирийской группировки на западе провинции Алеппо в Сирии.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: