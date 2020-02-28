Бойня в Сирии: Турция понесла крупные потери и готовит удары по войскам Асада и Путина

В Сирии в провинции Идлиб вечером 27 февраля в результате авиаудара войск режима Башара Асада погибли 22 турецких военных. Кроме этого, многие получили тяжелые ранения.

Ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев пишет, что число жертв может быть и больше. В частности сообщается как минимум о 35 жертвах.

Тяжелораненные военные доставлены в Турцию через КПП Джилвегезю. В настоящее время они проходят курс лечения.

Предположительно, видео удара по туркам:

В связи с обострением президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по безопасности, которое длилось около 2 часов. На встрече присутствовали министр национальной обороны Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава генштаба Яшар Гюлер и руководитель национальной разведки Хакан Фидан.

Военное положение

Ряд СМИ сообщает, что решение о военном положение принято, но огласить его власти Турции должны утром. Предположительно, речь идет о военном положении на территории Турции, но в то же время готовится масштабная операция в Сирии.

"Было решено ответить преступному режиму, ударившему по нашим солдатам. Были нанесены удары по всем известным позициям режима, и они продолжатся", - заявил министр информации Турции.

Самолеты F-16 ВВС Турции замечены возле границы с Сирией.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на фоне обострения конфликта в Идлибе. Детали беседы пока неизвестны.

Известно, что Турция сейчас блокирует социальные сети, не работают Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

Ранее в сети появилось видео удара Турции по Идлибу.

Война и беженцы

Турция намерена открыть границу с Сирией и перестать препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу, передает агентство Reuters.

Высокопоставленный турецкий чиновник объявил, что позволит сирийским беженцам добраться до Европы по суше и морю.

Также появилась информация, что Турция требует от Европы помощи против России.

Причастность России

Турецкий губернатор Хатай Рахми Доган возложил ответственность за атаку на войска Асада. В свою очередь военный аналитик Бабак Тагвей написал в Twitter, что воздушные удары нанесли российские войска. В российском Центре примирения враждующих сторон информацию об авиаударах официально пока не подтвердили.