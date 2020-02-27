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Турция показала авиаудары по войскам Асада в Сирии: видео

четверг, 27 февраля 2020, 23:46
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Турция нанесла мощные воздушные удары по сирийской армии Башара Асада в провинции Идлиб.

Кадры ударов показали вечером 27 февраля по турецкому ТВ.

Также известно, что турецкий беспилотник кружит над Идлибом.

Перед этим стало известно, что на территорию Турции из Сирии прибывает транспорт с убитыми и ранеными турецкими военнослужащими после авиаудара войск РФ вечером 27 февраля. Власти турецкой приграничной провинции Хатай сообщили о гибели 9 военных. Позже было заявлено про 22 погибших.

В связи с ситуацией президент Реджеп Тайип Эрдоган созвал заседание Совета безопасности Турции. Несколькими часами ранее прошла встреча делегаций России и Турции, но прогресс достигнут не был.

По данным журналиста Чарльза Листера, США уже начали рассматривать вариант направления своих самолетов в Идлиб. Воздушное пространство там контролируется российскими силами.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сирийском городе Нейроб войска Башара Асада и российские войнные вынуждены были отступить из-за наступления Турции и сирийских ополченцев.

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