Коронавирус из Китая атакует новые страны: свежие данные о жертвах опасного "убийцы"

По состоянию на утро понедельника, 2 марта, количество выявленных случаев заражения COVID-19 на территории Китая достигло 80 026 человек, скончались 2912 китайцев, причем из стран Европы Италия вошла в пятерку с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.

Такой вывод можно сделать, проанализировав данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуется обновленная статистика по этой проблеме.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят: Китай (79 826), Южная Корея (3 526), Италия (1 128), Иран (978) и Япония (241).

Далее следуют Франция (130), Германия (117),Сингапур (102), Гонконг (96), США (77). По итогам дня Франция и Германия, в каждой из которых заболевших уже больше сотни, обогнали в списке Сингапур и Гонконг. А в Иране число инфицированных увеличилось более чем в полтора раза за сутки - с 593 до 978.

Добавим, что за сутки китайские власти обнаружили 202 новых случая заболевания. Также в США (Нью-Йорк) подтвердили первый случай заболевания на территории штата. А в Египте зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом нового типа.

Всего в мире заболели уже 89 069 человек, умерли – 3039.

Подробнее о том, как в Италии борются с коронавирусом, читайте в материале "Апострофа": Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима.