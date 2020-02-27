В США произошла кровавая бойня в пивоварне, много погибших: видео

В среду, 26 февраля, в Милуоки (штат Висконсин, США) неизвестный с оружием устроил кровавую бойню в пивоваренном комплексе, погибли семь человек, включая стрелка.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительным данным, нападавший был сотрудником компании, но недавно его уволили.

Как уточняет телеканал NBC, трагедия произошла в административном здании пивоваренной компании MolsonCoors.

"Полицейские обнаружили подозреваемого - 51-летнего жителя Милуоки - умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. В настоящий момент мы обнаружили тела еще шести взрослых человек. Все они работали на MolsonCoors", - рассказал шеф полиции города Альфонсо Моралес.

В свою очередь, мэр города Том Бэррет назвал случившееся "общественной трагедией", но отказался озвучивать версии мотивов стрелявшего.

Телеканал ABC сообщил со ссылкой на источники, что стрельбу открыл один из бывших сотрудников MolsonCoors. Мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чикаго во время поминок по убитому произошла ссора, которая переросла в стрельбу - были ранены 13 человек.