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На острове Ява началось мощное извержение вулкана: впечатляющее видео

вторник, 03 марта 2020, 13:39
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На острове Ява начал извергаться один из самых активных вулканов в Индонезии - Мерапи.

Об этом сообщают СМИ.

В связи с этим власти приняли решение временно закрыть международный аэропорт в городе Суракарта.

Вулкан Мерапи выбрасывал пепел и песок на высоту около 6 км. Индонезийская служба по отслеживанию активности вулкана запретила жителям подходить ближе чем на 3 км к вулкану.

Последнее сильное извержение Мерапи произошло в 2010 году, тогда погибли 300 человек, еще около 280 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. До этого одно из самых разрушительных извержений было зафиксировано в 1930 году, когда жертвами стали 1,3 тыс. человек.

Вулкан высотой 2,9 тыс. метров расположен на острове Ява близ города Джокьякарта.

Как сообщал "Апостроф", супервулкан Йеллоустоун в Вайоминге, США, может взорваться уже в ближайшее время. По мнению геологов, сейчас наступил самый опасный цикл.

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