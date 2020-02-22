RU  UA  EN

суббота, 22 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

04:21
Наступило самое опасное время: в США дали новый прогноз извержения супервулкана Йеллоустоун
02:19
Сети повеселило фото подарка россиянам на 23 февраля
00:12
Под Киевом совершено самоубийство из пистолета экс-министра

21 февраля

22:59
Вирусологи в спортивных костюмах: Зеленский рассказал о наказании для титушек в Новых Санжарах
22:30
Выживание за чертой бедности: в правительстве заговорили об ухудшении жизни пенсионеров
21:52
Опять устал: в Киеве куски моста обрушились на авто, фото
21:34
Дубилету нужны горячие заголовки: политолог раскритиковал министра
20:20
Работают люди Коломойского: в Генпрокуратуре рассказали о деле "Приватбанка" и "отставке" Рябошапки
19:45
Санкции дошли: в Крыму отключили популярный онлайн-сервис
19:33
СБУ и Генпрокуратура подозревают руководительницу киевского ГАСКа Оксану Попович в махинациях
19:21
8 сильных женщин, которые не купились на тренды Голливуда и отказались от "уколов красоты" Lime
19:05
В поезде "Киев-Москва" обнаружили подозрение на коронавирус: последние подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наступило самое опасное время: в США дали новый прогноз извержения супервулкана Йеллоустоун

суббота, 22 февраля 2020, 04:21
переглянути новину українською

Супервулкан Йеллоустоун в Вайоминге, США, может взорваться уже в феврале 2020 года. По мнению геологов, сейчас наступил самый опасный цикл.

В частности, профессор Рон Смит заявил, что вулкан может начать извержение в любой момент.

Он отметил, что взрыва здесь точно не избежать, однако конкретных дат никто знать не может.

По последним данным, взрыв может произойти как в ближайшие дни, так и через 100 лет.

Как известно, вулкан Йеллоустоун извергался последний раз 640 тысяч лет назад, а до этого около 1,3 миллиона лет назад. Последнее извержение было самым крупным, и именно оно придало Йеллоустоунскому парку современный вид.

Геологи отмечают, что следующий взрыв будет огромным, а после него на поверхность высвободится горячая вода и пар.

Напомним, что в штате Вайоминг, США, в Йеллоустонском национальном парке в течение месяца 193 землетрясения.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: