Наступило самое опасное время: в США дали новый прогноз извержения супервулкана Йеллоустоун

Супервулкан Йеллоустоун в Вайоминге, США, может взорваться уже в феврале 2020 года. По мнению геологов, сейчас наступил самый опасный цикл.

В частности, профессор Рон Смит заявил, что вулкан может начать извержение в любой момент.

Он отметил, что взрыва здесь точно не избежать, однако конкретных дат никто знать не может.

По последним данным, взрыв может произойти как в ближайшие дни, так и через 100 лет.

Как известно, вулкан Йеллоустоун извергался последний раз 640 тысяч лет назад, а до этого около 1,3 миллиона лет назад. Последнее извержение было самым крупным, и именно оно придало Йеллоустоунскому парку современный вид.

Геологи отмечают, что следующий взрыв будет огромным, а после него на поверхность высвободится горячая вода и пар.

Напомним, что в штате Вайоминг, США, в Йеллоустонском национальном парке в течение месяца 193 землетрясения.