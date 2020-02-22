Наступило самое опасное время: в США дали новый прогноз извержения супервулкана Йеллоустоун

Супервулкан Йеллоустоун в Вайоминге, США, может взорваться уже в феврале 2020 года. По мнению геологов, сейчас наступил самый опасный цикл.
В частности, профессор Рон Смит заявил, что вулкан может начать извержение в любой момент.
Он отметил, что взрыва здесь точно не избежать, однако конкретных дат никто знать не может.
По последним данным, взрыв может произойти как в ближайшие дни, так и через 100 лет.
Как известно, вулкан Йеллоустоун извергался последний раз 640 тысяч лет назад, а до этого около 1,3 миллиона лет назад. Последнее извержение было самым крупным, и именно оно придало Йеллоустоунскому парку современный вид.
Геологи отмечают, что следующий взрыв будет огромным, а после него на поверхность высвободится горячая вода и пар.
Напомним, что в штате Вайоминг, США, в Йеллоустонском национальном парке в течение месяца 193 землетрясения.