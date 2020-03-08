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Ученые сделали жуткое заявление о массовом вымирании разумных животных

воскресенье, 08 марта 2020, 02:14
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За последние 40 лет популяция дельфинов в Индийском океане сократилась на 90% в результате промышленного рыболовства.

Об этом сообщает Independent.

Ученые провели исследование, объединив результаты ловли китообразных с 1981 по 2016 годы. По их словам, причиной стольких смертей стали специальные сетки для ловли тунца. Эти сетки подвешивают на поверхности воды длиной до 30 км, а глубиной до 20 м. Такой метод ловли является запрещенным в открытом море.

Жертвами сеток становились именно дельфины, вероятно, прилов достиг пика в почти 100 тысяч особей в год в течение 2004-2006 годов, и уменьшился до 80 тысяч, несмотря на увеличение промысла тунца в жаберных сетях.

Ученые заключают, что с 1950 по 2018 годы было убито 4,1 миллиона мелких китообразных, в среднем их количество составляет 13% от 2018 года. Впрочем, настоящие цифры могут быть значительно большими, предполагают биологи.

Напомним, дельфины считаются животными с развитым интеллектом: размер мозга дельфинов в соотношении с размером их тела гораздо больше, чем у шимпанзе, а их поведение, по мнению специалистов, указывает на высокую степень умственного развития. По результатам исследований, дельфины не только имеют "словарный запас" до 14 000 звуковых сигналов, который позволяет им общаться между собой, но и имеют самосознание, "социальное сознание" и эмоциональное сочувствие, готовность помочь новорождённым и больным, выталкивая их на поверхность воды.

Как ранее сообщал "Апостроф", на территории Колумбии и Венесуэлы ученые обнаружили останки гигантской черепахи, которая населяла Южную Америку 13-7 миллионов лет назад.

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