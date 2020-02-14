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Ученые обнаружили останки древней черепахи, достигавшей размерами авто, фото

пятница, 14 февраля 2020, 01:15
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На территории Колумбии и Венесуэлы ученые обнаружили останки гигантской черепахи, которая населяла Южную Америку 13-7 миллионов лет назад.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

В пустыне Татакоа (Колумбия) ученые обнаружили останки панциря гигантской черепахи вида Stupendemys geographicus. Такие же находки сделали и ученые, которые работали в венесуэльском регионе Урамко.

В диаметре черепаха достигала 4 метра и более всего своими размерами и весом напоминала современный четырехдверный седан. Животные населяли водно-болотные угодья в северной части Южной Америки до образования рек Амазонки и Ориноко.

У самца были рога, указывающие вперед по обе стороны от его раковины. Их черепаха использовала для борьбы с конкурентами из своего вида. Палеонтологи также разыскали панцирь черепахи, в котором застрял зуб крокодила. Это натолкнуло их на мысль, что огромные размеры земноводного помогали ему обороняться от хищников.

Как писал "Апостроф" ранее, в районе Свентокшиских гор на территории Польши палеонтологи обнаружили фрагменты костей плиозавров, которые населяли планету 150 миллионов лет назад.

А в Таиланде открыли новый вид гигантского хищного динозавра, который получил название Siamraptor suwati.

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