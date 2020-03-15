США ввели новые санкции против России: кто попал под удар

В субботу, 14 марта, Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список еще две российские компании.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт Федерального регистра США.

Под санкции США попали компании РФ "Техномар" и "Авилон". В документе говорится, что Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США внесло изменения в Правила экспортного контроля (EAR), добавив в санкционный список в общей сложности 24 юридических лица из КНР, Ирана, Пакистана, ОАЭ и РФ.

Все внесенные в список компании рассматриваются как "действующие в нарушение интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов". Как уточняется в документе, российские фирмы оказались под санкциями из-за того, что они "в обход лицензионных требований" закупали американские товары для компании Technopole, в свою очередь оказавшейся под санкциями США в 2016 году.

Указанная в Федеральном регистре российская компания ООО "Авилон" была зарегистрирована в Москве в 2016 году, а в 2020 году ликвидирована. Основной вид ее деятельности - оптовая торговля "прочими машинами и оборудованием", по данным на 2017 год в ней работали всего два человека.

Компания ООО "Техномар" также зарегистрирована в Москве в 2016 году, помимо торговли "прочими машинами и оборудованием" занимается разработкой программного обеспечения и существует до сих пор. По данным СПАРК за 2018 год, в ней работал один человек.

Как сообщал "Апостроф", Совет Европейского союза продлил санкции против причастных к подрыву целостности и суверенитета Украины.