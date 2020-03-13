ЕС принял новое решение по "украинским" санкциям против России

Совет Европейского союза продлил санкции против причастных к подрыву целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей Twitter-странице.

По его словам, официально на полгода продлены санкции в отношении 175 россиян за агрессию в Украине, а также 44 организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции включают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов.

Как ранее сообщал "Апостроф", эксперты департамента внешней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко и Анастасия Глушко в Берлине представили анализ современного состояния санкционного режима против РФ и пути его совершенствования. Сочетание санкций различных типов позволит осуществлять более системное влияние на российскую политику.