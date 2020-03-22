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В Хорватии произошло мощное землетрясение: есть погибшие, видео

воскресенье, 22 марта 2020, 12:33
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В воскресенье, 22 марта, в столице Хорватии Загребе произошли два землетрясения, в результате ЧП погиб ребенок.

Об этом сообщает Vijesti.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошло в 6:24 утра в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 километров.

В 7:01 утра в Загребе ощущалось новое землетрясение магнитудой 5,0, а в 7:41 произошел третий толчок магнитудой 3,7.

В центре города зафиксировано повреждение зданий, в частности, упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.

В некоторых районах города не было электричества и воды.

В результате землетрясений погиб ребенок, сообщают местные медики.

Министерство внутренних дел призывает граждан находиться вне своих домов на безопасном расстоянии в связи с карантином.

Как ранее сообщал "Апостроф", 28 января в Карибском море произошло самое мощное землетрясение в 2020 году.

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