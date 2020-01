Дрожали высотки, началась паника: опубликованы видео самого мощного землетрясения в 2020 году

28 января в Карибском море произошло самое мощное в мире землетрясение в 2020 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Геологическая служба США.

По данным американского ведомства, эпицентр землетрясения находился между Кубой, Ямайкой и островами Кайман, а именно в 125 километрах к северо-западу от ямайского Лусеа. Очаг расположился на глубине 10 километров. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7 балов. Также были зафиксированы повторные толчки магнитудой до 6,1.

Сильнее всего землетрясение ощущалось на Кубе, Ямайке и островах Кайман. Зацепила стихия также Гаити, Багамские острова, юг Флориды и Гондурас.

Как пишет издание Cayman Compas, сообщений о разрушениях и пострадавших не было, но жители пострадавших городов сильно напуганы. На островах Кайман людей эвакуировали из аэропорта, суда, больниц. В нескольких местах провалился грунт.

There was just a 7.3 magnitude earth quake in Jamaica.



In my apt in Miami - this just happened.



Could feel the whole building swaying.



Crazy! pic.twitter.com/r5pPJzcLvm