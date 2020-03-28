Больше 10 тысяч: Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса

Количество смертей от коронавирусной инфекции в Италии увеличилось до 10 023. В стране заражение вирусом обнаружили у 92 472 граждан.

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По данным местных властей, в настоящее время болеют 70 065 по всей стране. Италия демонстрирует самый высокий в мире ежедневный прирост количества смертей.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже заявил, что проигрыш в борьбе с пандемией может стоить европейскому объединению существования.

"Если Европа не будет противостоять беспрецедентному вызову, вся европейская структура потеряет для людей смысл своего существования", - сказал он.

Итальянское правительство готово продолжить общенациональный карантин еще на две недели от предыдущей даты – до 18 апреля.

Во всем мире по состоянию на вечер 28 марта зафиксировано уже 614 884 подтвержденных случая заболевания на новый коронавирус.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.