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Массовая гибель от коронавируса в Италии: свежая статистика и онлайн-карта

вторник, 31 марта 2020, 19:36
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По состоянию на вторник, 31 марта, в Италии еще больше число увеличилось количество смертей от болезни, вызванной коронавирусом. В стране умерло 837 человек - несколько больше, чем в предыдущий день.

Об этом сообщает итальянское издание Repubblica.

По официальной информации, которую опубликовало издание, за прошедшие сутки от коронавируса умерло 837 человек (в предыдущий день было 812).

В общей сложности от болезни вылечилось уже 15 729 человек, из которых 1 109 за прошедшие сутки (вчера было 1590 человек).

Всего зарегистрировано 77 635 случаев заражения, что на 2 107 больше, чем вчера.

Хорошей тенденцией является то, что за последние дни зафиксировано относительно небольшое число новых случаев заражения.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 27 марта, в Италии подтвердили смерть 969 человек, у которых был установлен диагноз коронавирус Covid-19.


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