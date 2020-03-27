В Италии коронавирус за день убил почти тысячу человек: новые жуткие данные

В пятницу, 27 марта, в Италии подтвердили смерть 969 человек, у которых был установлен диагноз коронавирус Covid-19.

Об этом сообщает La Stampa.

Это число – новый печальный рекорд для Италии и самое большое количество умерших за один день с начала эпидемии. Общее число жертв коронавируса составляет уже 9134 человек.

Подтвержденных случаев заражения, зафиксированных за день – 5959 человек, что немного меньше, чем днем ранее, 26 марта, когда было зафиксировано 6153 случая.

Отметим, ранее 27 марта сообщалось, что в Испании всего за один день умерло 769 человек с диагнозом коронавирус Covid-19, новых случаев заражения было обнаружено – 4858.

Подробную статистику смотрите в материале "Апострофа": Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам.