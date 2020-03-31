Месть за кибератаки: США приняли важное решение по наказанию России

В понедельник, 30 марта, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за кибератаки против США.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Администрации главы государства.

Таким образом Трамп поддержал меры, введенные указом, изданным еще во время президентства Барака Обамы, против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

"Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - сказано в заявлении.

Трамп заявил, что он продлевает на один год чрезвычайные меры, введенные указом от 1 апреля 2015 года.

Указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, осуществляющих кибератаки против США. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

Как сообщал "Апостроф", 14 марта Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список еще две российские компании.